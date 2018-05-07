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В Печатниках для пенсионеров провели концерт
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В Печатниках для пенсионеров провели концерт 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
В четверг, 3 мая, в ГБУ ТЦСО «Кузьминки», филиал «Печатники», для подопечных центра прошел концерт. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.
«Нет человека, который не любит музыку. У каждого из нас свои любимые музыкальные жанры, свои любимые песни, которые хочется слушать и напевать. Концерт «Весна идет, весне дорогу», подготовленный стараниями наших творческих коллективов, доставил удовольствие всем и вызвал бурю оваций и приятных эмоций у гостей центра», — говорится в сообщении.
Дополнительная информация о мероприятиях центра: vk.com/gbu_tcso_kuzminki. (то)
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