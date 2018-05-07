В Печатниках для пенсионеров провели концерт

В четверг, 3 мая, в ГБУ ТЦСО «Кузьминки», филиал «Печатники», для подопечных центра прошел концерт. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.

«Нет человека, который не любит музыку. У каждого из нас свои любимые музыкальные жанры, свои любимые песни, которые хочется слушать и напевать. Концерт «Весна идет, весне дорогу», подготовленный стараниями наших творческих коллективов, доставил удовольствие всем и вызвал бурю оваций и приятных эмоций у гостей центра», — говорится в сообщении.

Дополнительная информация о мероприятиях центра: vk.com/gbu_tcso_kuzminki. (то)