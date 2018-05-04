С Днем Победы поздравили ветеранов в «Царицыне»

Концерт для ветеранов Великой Отечественной войны прошел в музее-заповеднике «Царицыно» в пятницу, 4 мая.

Праздничную программу провели для участников Совета ветеранов Южного округа. Посвящена она была 73-й годовщине Великой Победы.

Павел Быков, Лауреаты международных конкурсов Марина Гаврилова Людмила Ватутина подарили гостям вечера красивые и такие близкие сердцу песни военных лет. Зрители улыбались от задорного «На честном слове и на одном крыле» и тайком смахивали слезы под реалистичные, полные боли слова, ставшие гимном всех павших: «Поклонимся Великим тем годам».

Концертная программа завершилась вручением цветов и подарков, которые организаторы подготовили для каждого зрителя.