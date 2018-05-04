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С Днем Победы поздравили ветеранов в «Царицыне»
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С Днем Победы поздравили ветеранов в «Царицыне» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 4 мая 2018
Фото: Борисовские пруды
Концерт для ветеранов Великой Отечественной войны прошел в музее-заповеднике «Царицыно» в пятницу, 4 мая.
Праздничную программу провели для участников Совета ветеранов Южного округа. Посвящена она была 73-й годовщине Великой Победы.
Лауреаты международных конкурсов Марина Гаврилова, Павел Быков, Людмила Ватутина подарили гостям вечера красивые и такие близкие сердцу песни военных лет. Зрители улыбались от задорного «На честном слове и на одном крыле» и тайком смахивали слезы под реалистичные, полные боли слова, ставшие гимном всех павших: «Поклонимся Великим тем годам».
Концертная программа завершилась вручением цветов и подарков, которые организаторы подготовили для каждого зрителя.
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