Вальс и польку станцуют в «Царицыне» в День Победы

День Победы отпразднуют в музее-заповеднике «Царицыно» военными танцами. Пройдет праздничная программа 9 мая.

Танцы начнутся уже в 12:00. Все желающие, профессионалы и новички могут прийти и от души повальсировать под любимые военные мелодии. Но вольная программа закончится ровно в час, когда на танцплощадку придет настоящий тренер и покажет класс по историко-бытовым и бальным танцам.

Танцорам тоже надо отдыхать, поэтому танцевальную площадку на час займут студенты ГИТИСа и расскажут посетителям «Царицына» стихи о Второй мировой.

Танцы возобновятся в 16:00. На площадке под открытым небом гости исполнят вальс-бостон, польку знакомств и «Рио-Риту».