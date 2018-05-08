Ещё
Вальс и польку станцуют в «Царицыне» в День Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вальс и польку станцуют в «Царицыне» в День Победы 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
День Победы отпразднуют в музее-заповеднике «Царицыно» военными танцами. Пройдет праздничная программа 9 мая.
Танцы начнутся уже в 12:00. Все желающие, профессионалы и новички могут прийти и от души повальсировать под любимые военные мелодии. Но вольная программа закончится ровно в час, когда на танцплощадку придет настоящий тренер и покажет класс по историко-бытовым и бальным танцам.
Танцорам тоже надо отдыхать, поэтому танцевальную площадку на час займут студенты ГИТИСа и расскажут посетителям «Царицына» стихи о Второй мировой.
Танцы возобновятся в 16:00. На площадке под открытым небом гости исполнят вальс-бостон, польку знакомств и «Рио-Риту».
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
Музыкант и танцовщик исполнят совместную программу в «Царицыне» Юбилей Театра моды отметили в Детском телевизионном учебном центре В Клубной системе «Орехово» покажут военный спектакль
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение36
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали16
Худшие эротические сцены в кино
Как распознать в шаурме кошачье мясо8
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение