В Щукине исполнят песни нашей Родины

— Для гостей вечера прозвучат песни, арии и дуэты из оперетт композиторов-юбиляров в исполнении солистов Клуба мастеров романса и студии «Серебряный голос», — сообщили в пресс-службе Дома романса.

Начало концерта в 18.00. Напомним, Дом романса располагается по адресу: улица Берзарина, дом 20. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 197-48-31.