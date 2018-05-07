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В Щукине исполнят песни нашей Родины
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В Щукине исполнят песни нашей Родины 

Префектура СЗАО города Москвы 48 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Московском доме романса, который находится в районе Щукино, в среду, 9 мая, состоится концерт «Песни нашей Родины». Он будет посвящен композиторам-юбилярам 2018 года: Матвею Блантеру, Юрию Милютину, Никите Богословскому и Юрию Саульскому.
— Для гостей вечера прозвучат песни, арии и дуэты из оперетт композиторов-юбиляров в исполнении солистов Клуба мастеров романса и студии «Серебряный голос», — сообщили в пресс-службе Дома романса.
Начало концерта в 18.00. Напомним, Дом романса располагается по адресу: улица Берзарина, дом 20. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 197-48-31.
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