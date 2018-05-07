Французские песни о весне и любви

Уже почти пять лет французский шансонье Жеже де Монмартр выступает перед российской публикой. За это время артист стал очень популярен и востребован.

19 мая у артиста состоится выступление в ресторанном доме «Булошная», посвященное весне, любви и, конечно, Франции. Музыкант представит как музыку собственного сочинения, так и композиции известных музыкантов.

— Когда мне исполнилось 10 лет, мой отец, большой любитель французского аккордеона, предложил мне пройти курс по освоению этого инструмента, — рассказывает Жеже, — и аккордеон захватил меня, и уже в 15 лет я даже стал победителем на конкурсе «Радио Гренобль» Geo Mondray. В армии я служил в музыкальном полку, там стал сочинять музыку, научился игре на духовых инструментах — корнете и трубе. После окончания консерватории я объездил весь мир с труппами известных музыкантов. Так однажды я попал в Россию, полюбил эту страну всей душой и решил остаться.