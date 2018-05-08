Новый альбом Arctic Monkeys появился в сети до официального релиза

Первый за последние пять лет альбом Arctic Monkeys появился в сети, он называется Tranquility Base Hotel & Casino.

Официальный релиз альбома состоится уже 11 мая.

В отличие от слитого в интернет, официальный альбом будет отличаться более качественным звучанием, а также длиться не 39, а целых 45 минут.

Tranquility Base Hotel & Casino уже шестой альбомом британцев. Последний, под названием «AM», вышел еще в 2013 году.

Группа станет одним из хедлайнеров финского фестиваля Flow 2018.

Arctic Monkeys — британская рок-группа, сформированная в 2002 году. Первая пластинка группы стала самым быстро продаваемым дебютным альбомом в истории Великобритании.

Любопытно, что Arctic Monkeys стали одной из первых групп, добившихся крупного успеха без поддержки радио и телевидения, продемонстрировав эффективность продвижения новой музыки в интернете.

Ансамбль завоевал семь наград Brit Awards (трижды за «Лучшую группу»). Два раза квартет номинировался на премию «Грэмми», а в 2006 году коллектив стал обладателем престижной премии Mercury Prize.