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Новый альбом Arctic Monkeys появился в сети до официального релиза
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Новый альбом Arctic Monkeys появился в сети до официального релиза 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Первый за последние пять лет альбом Arctic Monkeys появился в сети, он называется Tranquility Base Hotel & Casino.
Официальный релиз альбома состоится уже 11 мая.
В отличие от слитого в интернет, официальный альбом будет отличаться более качественным звучанием, а также длиться не 39, а целых 45 минут.
Tranquility Base Hotel & Casino уже шестой альбомом британцев. Последний, под названием «AM», вышел еще в 2013 году.
Группа станет одним из хедлайнеров финского фестиваля Flow 2018.
Arctic Monkeys — британская рок-группа, сформированная в 2002 году. Первая пластинка группы стала самым быстро продаваемым дебютным альбомом в истории Великобритании.
Любопытно, что Arctic Monkeys стали одной из первых групп, добившихся крупного успеха без поддержки радио и телевидения, продемонстрировав эффективность продвижения новой музыки в интернете.
Ансамбль завоевал семь наград Brit Awards (трижды за «Лучшую группу»). Два раза квартет номинировался на премию «Грэмми», а в 2006 году коллектив стал обладателем престижной премии Mercury Prize.
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