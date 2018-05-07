В Щукине прозвучат сочинения классиков американской гитарной музыки

В галерее «Граунд Ходынка» района Щукино в субботу, 12 мая, состоится концерт, в котором прозвучат сочинения классиков американской гитарной музыки.

— Федор Гладилин с помощью 6— и 12-струнных акустических гитар и слайд-гитары исполнит сочинения трех классиков американской гитарной музыки — John Fahey, Robbie Basho и Jack Rose, — сообщили в пресс-службе галереи.

Сбор гостей в 19.00, начало в 19.30. Стоимость: 200 руб. Галерея «Граунд Ходынка» находится по адресу: ул. Ирины Левченко, д. 2. Дополнительная информация по телефону 8 (499) 198-76-84. (ео)