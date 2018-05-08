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В Москве пройдут гастроли Волгоградского Казачьего театра
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В Москве пройдут гастроли Волгоградского Казачьего театра 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Накануне и в самый День победы в Москве на сцене театра под руководством Армена Джигарханяна пройдут гастроли Волгоградского музыкально-драматического Казачьего театра. Коллектив представит два спектакля — «Украденное солнце» и «Однажды в Малиновке». Перед первым спектаклем Казачий театр покажет свою «визитную карточку» — песенный пролог «Музыка казачьей души». Об этом сообщили в пресс-службе СТД РФ.
Специально к празднованию Великой Победы и юбилею Сталинградской битвы Казачий театр представит в Москве спектакль-реквием «Украденное солнце» в постановке режиссера Алексея Серова. Это уникальный военный дневник, созданный по воспоминаниям детей, бывших в Сталинграде все 200 дней и ночей Великой битвы и написавших о том, что невозможно забыть.
Перед спектаклем Казачий театр представит свою «визитную карточку» — песенный пролог «Музыка казачьей души».
"Украденное солнце" будет сыгран 8 и 9 мая днем в 14.00.
В эти же вечером Казачий театр покажет музыкальную комедию на музыку Бориса Александрова «Однажды в Малиновке», которая представляет собой новую интерпретацию знаменитой оперетты, по которой был снят фильм «Свадьба в Малиновке». Автор новой версии — известный режиссер Вадим Милков.
Казачий театр был создан в Волгограде в 1992 году. Коллектив в своем творчестве старается сохранять традиции донского казачества, раскрывать музыкальность и красоту родного языка.
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