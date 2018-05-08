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Названа лучшая песня в истории
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Названа лучшая песня в истории 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Слушатели радиостанции Smooth Radio составили топ из 500 лучших песен всех времен. Подборка опубликована на сайте радио.
Лидером оказалась композиция Perfect британского поп-музыканта Эда Ширана. Всего в рейтинг вошло четыре песни исполнителя, три из которых оказались в первой двадцатке.
Самым популярным артистом в списке стал Джордж Майкл. В рейтинг попало 20 его треков, при этом Careless Whisper и A Different Corner заняли вторую и третью строчку соответственно.
Наиболее любимыми из исполнительниц в рейтинге оказались Адель и Уитни Хьюстон. Самой популярной группой стала ABBA: в список вошло 15 их песен, а хит Dancing Queen оказался на шестом месте.
Ранее в мае был назван худший рок-музыкант всех времен. Им стал американец Джон Бон Джови с группой Bon Jovi.
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