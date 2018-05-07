СМИ: британцы назвали «Perfect» Эда Ширана лучшей песней всех времен 

ЛОНДОН, 7 мая. /ТАСС/. Британцы назвали композицию «Perfect» Эда Ширана лучшей песней всех времен. Об этом говорится в опубликованном в понедельник рейтинге 500 лучших песен, который ежегодно составляет британская радиостанция Smooth radio.
За композицию 27-летнего певца с его прошлогоднего альбома «Divide» проголосовали большинство из 30 тыс. слушателей радиостанции, принявших участие в подготовке рейтинга. Этой песне удалось сместить с первого места хит «Careless Whisper» Джорджа Майкла, который тот записал еще в начале 80-х годов прошлого века.
Вместе с тем Майкл, скончавшийся в декабре 2016 года, остался самым популярным исполнителем всего рейтинга — из 500 песен списка 20 исполнены им. Для сравнения, у Ширана таких композиций в рейтинге всего четыре. На втором месте по популярности идет Элтон Джон с 18-ю песнями.
Самыми популярными исполнительницами признаны Адель и Уитни Хьюстон, а самым популярным коллективом — ABBA, которая представлена 15 песнями. Наиболее высоко расположенная из них — «Dancing Queen» — занимает шестую строчку. Майкл Джексон, Стиви Уандер и Beatles занимают по 13 позиций рейтинга.
Композиция Джорджа Майкла A Different Corner идет на третьем месте списка. В десятку также вошли «I Will Always Love You» Уитни Хьюстон, «Thinking Out Loud» Ширана, уже упомянутый танцевальный хит ABBA, «Angels» Робби Уильямса, «Life on Mars» Дэвида Боуи, «Someone Like You» Адель, и «Go Your Own Way» Fleetwood Mac.