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Международный хоровой фестиваль стартует в Нижегородской области 10 мая
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Международный хоровой фестиваль стартует в Нижегородской области 10 мая 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 организаторы, участниками фестиваля станут более 800 представителей студенческих и молодежных хоровых коллективов, лауреатов национальных и международных конкурсов из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Саратова, Ираклиона и других городов.
Выступления участников фестиваля пройдут в Гербовом зале Нижегородской ярмарки, Театре Оперы и балета им. А. С. Пушкина, Большом зале ННГК им. М. И. Глинки, а также старом актовом зале ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
В рамках фестиваля свои мастер-классы проведут ведущие дирижеры мирового хорового сообщества:
Торжественное открытие фестиваля состоится в Гербовом зале Нижегородской ярмарки 10 мая в 16:00.
Фестиваль продлится по 13 мая.
Справка:
Фестиваль студенческих хоров «Молодые голоса» проходит на базе Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского с 1983 года. В 2010 году фестиваль получил премию Нижнего Новгорода.
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