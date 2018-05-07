Международный хоровой фестиваль стартует в Нижегородской области 10 мая

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 организаторы, участниками фестиваля станут более 800 представителей студенческих и молодежных хоровых коллективов, лауреатов национальных и международных конкурсов из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Саратова, Ираклиона и других городов.

Выступления участников фестиваля пройдут в Гербовом зале Нижегородской ярмарки, Театре Оперы и балета им. А. С. Пушкина, Большом зале ННГК им. М. И. Глинки, а также старом актовом зале ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

В рамках фестиваля свои мастер-классы проведут ведущие дирижеры мирового хорового сообщества:

Торжественное открытие фестиваля состоится в Гербовом зале Нижегородской ярмарки 10 мая в 16:00.

Фестиваль продлится по 13 мая.

Справка:

Фестиваль студенческих хоров «Молодые голоса» проходит на базе Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского с 1983 года. В 2010 году фестиваль получил премию Нижнего Новгорода.