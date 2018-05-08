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Екатеринбуржец рассказал, как создавал клип для группы «Кровосток», о котором говорил Юрий Дудь
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Екатеринбуржец рассказал, как создавал клип для группы «Кровосток», о котором говорил Юрий Дудь 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Клип для одной из самых известных песен группы «Кровосток» — «Колхозники» — создал екатеринбуржец Иван Золотухин.
Это было ещё 8 лет назад, но клип недавно вспомнили в одном из последних выпусков программы Юрия Дудя. Журналист брал интервью у вокалиста рэп-группы и автора текстов «Кровостока» Антона Черняка, больше известного как Шило. Он рассказал Дудю про историю создания клипа, а после выпуска мы узнали, что знакомы с автором — Иван создал словарь уральских слов, про который мы вам рассказывали.
— Это был 2010 год, я был на 2-м курсе ВГИКа, — рассказал Е1.RU Иван Золотухин. — У меня была курсовая работа, я делал быстро и один. Взял короткую композицию, мне интересно было выбрать песню, где есть история. Мне хотелось разобраться, насколько авторская анимация будет уместна и будет ли её смотреть широкий круг зрителей. Выяснилось, что может быть популярной.
Иван вспоминает, что тогда за курсовую ему поставили «тройку», но работу оценили на кинофестивале ВГИК и наградили.
— Конечно, преподаватели были другого поколения. Я их глубоко уважаю, у них разговоры о высоком, о искусстве, а здесь кровь и мат. Я понимал, для какого зрителя я снимаю. С точки зрения аудитории, попадание есть — клип был популярен, — рассказал Иван. — Помню, что был звонок от Фельдмана (Дмитрий Файндюхайн — автор текстов и продюсер группы. — Прим. ред.), и он сказал: «Я из „Кровостока“, приятно познакомиться. Ты знаешь, мы тоже художники. Ты попал на 95%». Я от этого, конечно, с ума не сошёл, но было очень приятно.
Сейчас Иван живёт в Москве, и там у него своё агентство по продвижению фильмов на кинофестивали. Он работал художником-постановщиком на телеканале 2х2, а несколько лет назад он рисовал клип «Чёрный» для екатеринбургского поэта Наума Блика.
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