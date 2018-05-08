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«Конец фильма» отметит юбилей новым альбомом
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«Конец фильма» отметит юбилей новым альбомом 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа «Конец фильма» работает над новой пластинкой. Впрочем, сейчас музыканты заняты не только написанием новых песен. Евгений Феклистов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, почему нынешний год для его группы — особенный, читайте только на НСН.
«На самом деле, думаю, что в этом году мы доделаем пластинку, которую давно обещали (сейчас все в финальной стадии). А вообще, этот год у нас получается очень интересным, потому что в конце года группе исполнится 20 лет (да, вот так незаметно движется время). Но мы продолжаем делать то, что делали: пишем песни, стараемся радовать наших слушателей, что собираемся продолжать делать и дальше», — пообещал Евгений Феклистов.
Услышать вживую группу «Конец фильма» в ближайшее время можно будет только в городе Воронеж. Там у музыкантов запланировано выступление.
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