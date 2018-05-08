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Британцы назвали лучшую песню всех времен
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Британцы назвали лучшую песню всех времен 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Композиция Эда Ширана «Perfect» признана в Великобритании лучшей песней в истории. Рейтинг, включающий 500 музыкальных произведений, каждый год публикует сайт Smooth radio.
В этот раз более 30 тысяч слушателей радиостанции поставили на первое место песню 27-летнего Ширана из альбома «Divide». Записанной еще в 1980-е.
«Careless Whisper» Джорджа Майкла пришлось уступить лидерство. Но ее автор сохранил максимальное присутствие в рейтинге — 20 композиций из 500. У нового чемпиона их только четыре. Второй в списке самых популярных исполнителей — Элтон Джон (18). Среди музыкальных групп лучше всех — шведский квартет ABBA (15). У Майкла Джексона, Стиви Уандера и Beatles — по 13. У женщин лидируют Адель и Уитни Хьюстон (9).
На третьей строчке рейтинга — «A Different Corner» Джорджа Майкла. Далее — «I Will Always Love You» Уитни Хьюстон, «Thinking Out Loud» Ширана, «Dancing Queen» ABBA, «Angels» Робби Уильямса, «Life on Mars» Дэвида Боуи, «Someone Like You» Адель. Замыкает десятку «Go Your Own Way» Fleetwood Mac.
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