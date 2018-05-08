Британцы назвали лучшую песню всех времен

Композиция Эда Ширана «Perfect» признана в Великобритании лучшей песней в истории. Рейтинг, включающий 500 музыкальных произведений, каждый год публикует сайт Smooth radio.

В этот раз более 30 тысяч слушателей радиостанции поставили на первое место песню 27-летнего Ширана из альбома «Divide». Записанной еще в 1980-е.