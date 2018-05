Британцы назвали лучшую песню всех времен 

В этот раз более 30 тысяч слушателей радиостанции поставили на первое место песню 27-летнего Ширана из альбома «Divide». Записанной еще в 1980-е.

На третьей строчке рейтинга — «A Different Corner» Джорджа Майкла. Далее — «I Will Always Love You» Уитни Хьюстон, «Thinking Out Loud» Ширана, «Dancing Queen» ABBA, «Angels» Робби Уильямса , «Life on Mars» Дэвида Боуи , «Someone Like You» Адель. Замыкает десятку «Go Your Own Way» Fleetwood Mac.