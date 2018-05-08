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Пермская кавер-группа ко Дню Победы сняла клип на месте гибели летчика-ветерана
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Пермская кавер-группа ко Дню Победы сняла клип на месте гибели летчика-ветерана 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Пермская кавер-группа «Утро Марины» сняла видеоклип на военную песню «На безымянной высоте». Съемки проходили в деревне Болгары, в месте гибели лётчика-ветераны Ивана Захаровича Жука.
Памятник Ивану Захаровичу Жуку установлен в деревне Болгары Пермского района. Боевой летчик прошел всю войну, но 15 января 1955 года, уводя неисправный самолет от жилых домов деревни Болгары, погиб.
В этом году ко Дню Победы музыканты пермской кавер-группы «Утро Марины» решили снять клип в месте гибели летчика на песню «На безымянной высоте».
Клип ко Дню Победы
— В клипе мы не стали делать привязку к летчику, но съёмки проходили в том самом месте, где он погиб, — рассказал 59.ru участник группы Константин Щеколдин. — В нашем клипе ветеран вспоминает военные дни.
Одну из ролей в клипе сыграл житель деревни Болгары Павел Иванович Ощепков. В будущем музыканты планируют снимать клипы, в том числе на патриотическую тематику.
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