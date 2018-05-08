Ещё
Балу и Князь готовят совместный сингл. Смешной, но крутой!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Балу и Князь готовят совместный сингл. Смешной, но крутой! 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Александр Балунов и Андрей Князев представят совместный сингл с названием «Детские песни для взрослых». Эта работа станет предвестником нового альбома двух друзей и основателей группы «Король и шут». Александр Балунов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о проекте читайте только на НСН.
«Идея записать эти песни появилась у меня давно, во время написания книги « «Король и шут»: между Купчино и Ржевкой». А точнее в тот момент, когда мы с Князем вспоминали наши первые альбомы. Я подумал: елки-метелки! Конечно, «Король и шут» не вернуть, но ведь мы с Князем можем сделать что-то по-настоящему смешное и, при этом, крутое. Эти песни лежали у Князя со времен акустического альбома и вот сейчас, когда у меня появилось немного свободного времени, мы решили их записать», — отметил артист.
Релиз сингла «Детские песни для взрослых» состоится уже 10 мая.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Музыкальный критик назвал Queen одной из самых переоценённых групп Москва открывает сезон летних фестивалей «Конец фильма» отметит юбилей новым альбомом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу22
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали12
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу38
Как снимали самую эротическую сцену советского кино5
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение