Балу и Князь готовят совместный сингл. Смешной, но крутой!

Александр Балунов и Андрей Князев представят совместный сингл с названием «Детские песни для взрослых». Эта работа станет предвестником нового альбома двух друзей и основателей группы «Король и шут». Александр Балунов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о проекте читайте только на НСН.

«Идея записать эти песни появилась у меня давно, во время написания книги « «Король и шут»: между Купчино и Ржевкой». А точнее в тот момент, когда мы с Князем вспоминали наши первые альбомы. Я подумал: елки-метелки! Конечно, «Король и шут» не вернуть, но ведь мы с Князем можем сделать что-то по-настоящему смешное и, при этом, крутое. Эти песни лежали у Князя со времен акустического альбома и вот сейчас, когда у меня появилось немного свободного времени, мы решили их записать», — отметил артист.

Релиз сингла «Детские песни для взрослых» состоится уже 10 мая.