Денис Майданов презентовал новый клип, снятый в парке «Патриот»

Выход клипа посвящен 73-й годовщине Великой Победы.

Российский артист Денис Майданов презентовал новый клип под названием «Тишина». Клип снимался в военно-историческом комплексе «Партизанская деревня» парка «Патриот».

Выход клипа посвящен 73-й годовщине Великой Победы. Песня и сценарий отражают события Великой Отечественной войны и подвиги настоящих героев Отечества. В съемках принимали участие воспитанники движения «Юнармия», которые по сценарию просматривают альбомы с фотографиями ветеранов и кадров военной хроники. По словам Дениса Майданова, участие молодого поколения очень важно для проекта.

«Мне очень приятно, что мы осуществляем этот проект вместе с Министерством обороны . Хотелось написать по-настоящему глубокую песню, обращенную к нашей молодежи, которая чтит память наших предков», — сказал Майданов.