Ещё
Денис Майданов презентовал новый клип, снятый в парке «Патриот»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Денис Майданов презентовал новый клип, снятый в парке «Патриот» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Выход клипа посвящен 73-й годовщине Великой Победы.
Российский артист Денис Майданов презентовал новый клип под названием «Тишина». Клип снимался в военно-историческом комплексе «Партизанская деревня» парка «Патриот».
Выход клипа посвящен 73-й годовщине Великой Победы. Песня и сценарий отражают события Великой Отечественной войны и подвиги настоящих героев Отечества. В съемках принимали участие воспитанники движения «Юнармия», которые по сценарию просматривают альбомы с фотографиями ветеранов и кадров военной хроники. По словам Дениса Майданова, участие молодого поколения очень важно для проекта.
«Мне очень приятно, что мы осуществляем этот проект вместе с Министерством обороны. Хотелось написать по-настоящему глубокую песню, обращенную к нашей молодежи, которая чтит память наших предков», — сказал Майданов.
Клип снимался при поддержке Министерства обороны России и телеканала «Звезда».
ТК «Звезда»: последние новости
В Лиссабоне начался 63-й по счету песенный конкурс «Евровидение» Браво, Маэстро: как талант и неукротимая энергия Валерия Гергиева покорили планету Ансамбль имени Александрова выступил в Петербургской филармонии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу22
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали12
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу38
Как снимали самую эротическую сцену советского кино5
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение