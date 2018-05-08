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Концерты, посвященные Великой Победе, состоятся на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах
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Концерты, посвященные Великой Победе, состоятся на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
На трех вокзалах столицы 9 мая 2018 г. можно будет услышать песни о Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
В честь Дня Победы на трех вокзалах Москвы пройдут живые концерты музыкальных коллективов, которые исполнят песни о Великой Отечественной войне.. Кроме того, на площадках установят большие экраны, где будет идти online-трансляция Парада Победы на Красной площади и праздничного вечернего салюта, — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД», главную сцену оборудуют на Белорусском вокзале столицы, так как на него прибывали составы с советскими воинами-победителями, взявшими Берлин.
С 18:00 до 20:00 там выступит с сольным концертом актер театра и кино Игорь Миркубанов, а с 20:00 до 22:00 можно будет послушать военные песни в исполнении «Хора Турецкого» и женского коллектива Soprano.
Также Soprano выступит на Рижском вокзале с 8:05 до 8:45 и на Казанском вокзале с 16:00 до 17:00, где сначала (с 15:00 до 16:00) мелодии из песен военных лет исполнит оркестр МЧС России.
Фото: arthor.ru
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