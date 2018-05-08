Песня бывшего челябинца попала на «Евровидение-2018»

Песня выходца из Челябинска Кирилла Павлова прозвучит на конкурсе «Евровидение» — исполнит ее представитель Беларуси Никита Алексеев , который поёт под псевдонимом Alekseev, как сообщают СМИ.

Песню под названием «Навсегда» изначально Кирилл Павлов сочинил на русском языке, но для международного конкурса её перевели на английский язык.