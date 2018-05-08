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Песня бывшего челябинца попала на «Евровидение-2018»
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Песня бывшего челябинца попала на «Евровидение-2018» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Песня выходца из Челябинска Кирилла Павлова прозвучит на конкурсе «Евровидение» — исполнит ее представитель Беларуси Никита Алексеев, который поёт под псевдонимом Alekseev, как сообщают СМИ.
Песню под названием «Навсегда» изначально Кирилл Павлов сочинил на русском языке, но для международного конкурса её перевели на английский язык.
Наш земляк также известен как автор песен для Светланы Лободы («Случайная»), Владимира Преснякова («Слушая тишину»), Дмитрия Маликова («Последний романтик») и многих других.
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