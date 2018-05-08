Тейлор Свифт устроила концерт для приемных детей

Тейлор Свифт (Taylor) любит удивлять своих поклонников приятными сюрпризами. Вспомнить хотя бы ее невероятные свадебные подарки молодоженам! И вот сейчас, во время последних репетиций перед своим туром, певица вновь решила порадовать почитателей ее творчества.

В преддверии своего турне в поддержку альбома «Reputation» Свифт устроила концерт для приемных детей и их семей в Аризоне. Певица получила письмо от AZAFAP, организации, которая занимается вопросами усыновления и организовывает мероприятия для приемных детей, и решила, что будет здорово подарить своим юным поклонникам несколько любимых песен.

Информация о концерте держалась в тайне, а детям было запрещено делать фотографии во время выступления. Зато после шоу им выпала возможность всем вместе сфотографироваться с своим кумиром.

«Она была настолько настоящей!.. Было чувство, что это просто вечеринка с друзьями. Мы тусовались, ели пиццу…», — поделилась эмоциями одна из фанаток Тейлор. — «Волшебный вечер, который мы никогда не забудем!» А уже на следующий день Тейлор приехала в больницу к своей поклоннице по имени Изабелла. -летняя девочка ждала, когда заживут ожоги на теле и слушала музыку Тейлор, которая всегда придает ей сил и энергии. Певица была настолько тронута историей этой малышки, что тут же решила навестить девочку в больничной палате.

Уже не впервые Тейлор навещает своих юных поклонников во время болезней. И, кажется, такие визиты идут им на пользу!