Ещё
Около 1,4 тыс. человек посетили фестиваль классической музыки под Челябинском
Далее:
Читайте также:
Ещё

Около 1,4 тыс. человек посетили фестиваль классической музыки под Челябинском 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Порядка 1,4 тысячи человек посетили международный фестиваль классической музыки имени народной артистки СССР певицы Елены Образцовой (1939-2015) «Кармен», который проходил 6-7 мая в городе Сатка Челябинской области. Об этом ТАСС сообщила начальник управления культуры Саткинского муниципального района, член оргкомитета фестиваля Татьяна Зябкина.
"Фестиваль проходил два дня, 6-7 мая, он включал в себя большой гала-концерт-открытие, мастер-класс для детей «Музыка и сказка», и сегодня состоялись выступления в программе «Звезды классической сцены». По нашим скромным подсчетам, только зрителей было порядка 1350-1400 человек", — сказала Зябкина.
Основным местом проведения фестиваля стал дворец культуры «Магнезит», где публика услышала сопрано приглашенной солистки Большого театра Вероники Джиоевой и баритон ведущего солиста Государственного академического Мариинского театра Владимира Мороза, а также виртуозное исполнение Полины Осетинской (фортепиано) и Дмитрия Махтина (скрипка). К участию были также приглашены победители Международного конкурса вокалистов Елены Образцовой.
"Концерты прошли в сопровождении симфонического оркестра Челябинского оперного театра, который впервые выступал под руководством двух признанных мастеров — художественного руководителя Армянского академического театра оперы и балета имени А. А. Спендиарова Константина Орбеляна и дирижера Мариинского театра Владислава Карклина. Всего выступающих было более 60 человек, география обширна — это Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область, Северная Осетия и Армения", — добавила Зябкина.
По словам губернатора региона Бориса Дубровского, фестиваль дебютировал в прошлом году и уже стал одним из самых ярких культурных событий области. «Пожалуй, ни один малый город России еще не принимал таких звезд мировой классической сцены, какие прибыли в южноуральский город Сатку. Это действительно уникальное событие по своим масштабам и по своей главной идее: вывести высокое искусство за пределы больших театральных сцен, сделать его близким и доступным для жителей всех городов и всех возрастов», — приводит пресс-служба правительства слова Дубровского.
Фестиваль проводится во второй раз при поддержке губернатора Челябинской области, регионального министерства культуры и Фонда поддержки культурных инициатив.
ТАСС: последние новости
"Евровидение" официально стартует в Лиссабоне Группа ABBA рассказала о своих новых песнях "Гоголь-центр" покажет спектакль Серебренникова на фестивале в Германии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу24
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире3
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель1
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу39
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
00:45
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение