Около 1,4 тыс. человек посетили фестиваль классической музыки под Челябинском

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Порядка 1,4 тысячи человек посетили международный фестиваль классической музыки имени народной артистки СССР певицы Елены Образцовой (1939-2015) «Кармен», который проходил 6-7 мая в городе Сатка Челябинской области. Об этом ТАСС сообщила начальник управления культуры Саткинского муниципального района, член оргкомитета фестиваля Татьяна Зябкина.

"Фестиваль проходил два дня, 6-7 мая, он включал в себя большой гала-концерт-открытие, мастер-класс для детей «Музыка и сказка», и сегодня состоялись выступления в программе «Звезды классической сцены». По нашим скромным подсчетам, только зрителей было порядка 1350-1400 человек", — сказала Зябкина.

Основным местом проведения фестиваля стал дворец культуры «Магнезит», где публика услышала сопрано приглашенной солистки Большого театра Вероники Джиоевой и баритон ведущего солиста Государственного академического Мариинского театра Владимира Мороза , а также виртуозное исполнение Полины Осетинской (фортепиано) и Дмитрия Махтина (скрипка). К участию были также приглашены победители Международного конкурса вокалистов Елены Образцовой.

"Концерты прошли в сопровождении симфонического оркестра Челябинского оперного театра, который впервые выступал под руководством двух признанных мастеров — художественного руководителя Армянского академического театра оперы и балета имени А. А. Спендиарова Константина Орбеляна и дирижера Мариинского театра Владислава Карклина . Всего выступающих было более 60 человек, география обширна — это Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область, Северная Осетия и Армения", — добавила Зябкина.

По словам губернатора региона Бориса Дубровского, фестиваль дебютировал в прошлом году и уже стал одним из самых ярких культурных событий области. «Пожалуй, ни один малый город России еще не принимал таких звезд мировой классической сцены, какие прибыли в южноуральский город Сатку. Это действительно уникальное событие по своим масштабам и по своей главной идее: вывести высокое искусство за пределы больших театральных сцен, сделать его близким и доступным для жителей всех городов и всех возрастов», — приводит пресс-служба правительства слова Дубровского.

Фестиваль проводится во второй раз при поддержке губернатора Челябинской области, регионального министерства культуры и Фонда поддержки культурных инициатив.