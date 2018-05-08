На трех московских вокзалах в День Победы исполнят военные песни

В Москве 9 мая на трех вокзалах будут звучать песни о Великой Отечественной войне. По информации пресс-центра мэра и правительства Москвы, в честь Дня Победы на столичных вокзалах будут организованы живые концерты музыкальных коллективов, которые исполнят песни военной тематики. Известные композиции о Великой Отечественной войне пассажиры смогут услышать на Рижском, Белорусском и Казанском вокзалах. На площадках также установят большие экраны, на которых будет транслироваться Парад Победы на Красной площади и праздничный вечерний салют. Главная сцена будет оборудована на Белорусском вокзале. Именно сюда после победы над фашистами прибывали составы с советскими воинами, взявшими Берлин. С 18.00 на Белорусском вокзале будет выступать актер театра и кино Игорь Миркубанов, а с 20.00 — «Хор Турецкого» и женский коллектив Soprano. Последний также выступит на Рижском вокзале с 8.05 до 8.45 и на Казанском с 16.00 до 17.00. Кроме того, здесь сыграет оркестр МЧС России.. В День Победы музыканты исполнят военные песни на трех вокзалах Москвы. На трех вокзалах столицы в этом году 9 Мая можно будет услышать песни о Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы. — В честь Дня Победы на трех столичных вокзалах состоятся живые концерты музыкальных коллективов, которые исполнят песни о Великой Отечественной войне. Концерты пройдут на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах. Кроме того, на площадках установят большие экраны, где будет идти онлайн-трансляция Парада Победы на Красной площади и праздничного вечернего салюта, — отмечается в сообщении. В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД добавили, что главная сцена будет оборудована на Белорусском вокзале, поскольку на него прибывали составы с советскими воинами, взявшими Берлин. С 18:00 до 20:00 там будет выступать с сольным концертом актер Игорь Миркубанов, а с 20:00 до 22:00 можно будет услышать военные песни в исполнении «Хора Турецкого» и женского коллектива Soprano. Soprano кроме этого выступит на Рижском вокзале с 8:05 до 8:45 и на Казанском с 16:00 до 17:00, где сначала мелодии из песен военных лет исполнит оркестр МЧС России (с 15:00 до 16:00).. На трех московских вокзалах 9 Мая артисты исполнят песни Победы. РИАМО — 8 мая. В День Победы на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах Москвы пройдут живые концерты музыкальных коллективов, которые исполнят песни о Великой Отечественной войне, рядом с вокзалами также установят экраны, на которых можно будет посмотреть военный парад и салюты, сообщается на официальном сайте мэра столицы. «В честь Дня Победы на трех столичных вокзалах пройдут живые концерты музыкальных коллективов, которые исполнят песни о Великой Отечественной войне. Перед пассажирами выступят „Хор Турецкого“, группа Soprano и другие. 9 Мая концерты состоятся на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах», — говорится в сообщении. Кроме того, на площадках возле вокзалов установят большие экраны, на которых будет транслироваться парад Победы на Красной площади и вечерний праздничный салют. Представитель пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» уточнил, что главную сцену установят на Белорусском вокзале. Именно на этот железнодорожный узел прибывали поезда с советскими воинами-победителями, взявшими Берлин. С 18:00 до 20:00 там выступит с сольным концертом актер театра и кино Игорь Миркубанов, а с 20:00 до 22:00 можно будет послушать военные песни в исполнении «Хора Турецкого» и Soprano. Концерт женского вокального арт-коллектива Soprano пройдет с 08:05 до 08:45 на Рижском вокзале. На Казанском вокзале группа выступит с 16:00 до 17:00. Перед этим (с 15:00 до 16:00) мелодии из песен военных лет исполнит оркестр МЧС России. В Москве 9 Мая традиционно пройдет множество массовых мероприятий, главными из которых станут парад Победы на Красной площади и акция «Бессмертный полк». Вечером москвичи смогут посмотреть праздничный салют. Его организуют на 33 площадках по всему городу.. На трех московских вокзалах 9 мая музыканты исполнят военные песни. Музыкальные коллективы споют песни о Великой Отечественной войне на трех московских вокзалах, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Перед пассажирами выступит «Хор Турецкого», группа Soprano и другие. 9 мая концерты состоятся на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах", — говорится в сообщении. Как рассказали порталу в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД», главная сцена появится на Белорусском вокзале. С 18.00 до 20.00 там выступит актер театра и кино Игорь Миркурбанов, с 20.00 до 22.00 можно будет послушать военные песни в исполнении «Хора Турецкого» и Soprano. В пресс-службе уточнили, что концерт Soprano состоится с 08.05 до 08.45 на Рижском вокзале. Группа также выступит на Казанском вокзале с 16.00 до 17.00. Перед выступлением коллектива мелодии из песен военных лет прозвучат в исполнении оркестра МЧС России.. Песни о Великой Отечественной войне исполнят на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах в День Победы. На трех вокзалах столицы 9 мая 2018 г. можно будет услышать песни о Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Концерты состоятся на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах. Кроме того, на площадках установят большие экраны, где будет идти online-трансляция Парада Победы на Красной площади и праздничного вечернего салюта", — говорится в сообщении. Как пояснили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД», главную сцену оборудуют на Белорусском вокзале столицы, так как на него прибывали составы с советскими воинами-победителями, взявшими Берлин. С 18:00 до 20:00 там выступит с сольным концертом актер театра и кино Игорь Миркубанов, а с 20:00 до 22:00 можно будет послушать военные песни в исполнении «Хора Турецкого» и женского коллектива Soprano. Также Soprano выступит на Рижском вокзале с 8:05 до 8:45 и на Казанском вокзале с 16:00 до 17:00, где сначала (с 15:00 до 16:00) мелодии из песен военных лет исполнит оркестр МЧС России.. Песни Победы 9 мая исполнят на трех московских вокзалах. В честь Дня Победы на трех столичных вокзалах пройдут живые концерты музыкальных коллективов, которые исполнят песни о Великой Отечественной войне. Перед пассажирами выступит «Хор Турецкого», группа Soprano и другие. 9 мая концерты состоятся на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах. Кроме того, на площадках установят большие экраны, где будет идти онлайн-трансляция парада Победы на Красной площади и праздничного вечернего салюта. «Главную сцену оборудуют на Белорусском вокзале. С 18:00 до 20:00 там выступит с сольным концертом актер театра и кино Игорь Миркубанов, а с 20:00 до 22:00 можно будет послушать военные песни в исполнении „Хора Турецкого“ и Soprano», — рассказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД». Как уточнили в пресс-службе, концерт Soprano (женский вокальный арт-коллектив под руководством Михаила Турецкого. — Прим. mos.ru) пройдет с 08:05 до 08:45 на Рижском вокзале. День Победы — праздник Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая. С 1965 года День Победы — нерабочий праздничный день.9 мая в городе традиционно пройдет множество массовых мероприятий, главными из которых станут парад Победы на Красной площади и акция «Бессмертный полк». Его организуют на 33 площадках по всему городу. Источник: mos.ru. На Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах в День Победы исполнят песни о Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы. В честь Дня Победы на трех вокзалах Москвы пройдут живые концерты музыкальных коллективов, которые исполнят песни о Великой Отечественной войне. Кроме того, на площадках установят большие экраны, где будет идти online-трансляция Парада Победы на Красной площади и праздничного вечернего салюта, — говорится в сообщении. Также Soprano выступит на Рижском вокзале с 8:05 до 8:45 и на Казанском вокзале с 16:00 до 17:00, где сначала (с 15:00 до 16:00) мелодии из песен военных лет исполнит оркестр МЧС России. Фото взято: https://kudamoscow.ru/uploads/d6d56c2431bf91ca15669379bb34b12a.jpg. Песни о войне исполнят 9 мая на трех вокзалах Москвы. Перед пассажирами выступят «Хор Турецкого», группа Soprano и другие артистыМузыкальные коллективы исполнят песни о Великой Отечественной войне на трех московских вокзалах, пишет «Вечерняя Москва». 9 мая концерты состоятся на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах. Как рассказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД, главная сцена будет расположена на Белорусском вокзале. С 18:00 до 20:00 на ней выступит актер театра и кино Игорь Миркурбанов, с 20:00 до 22:00 можно будет послушать военные песни в исполнении «Хора Турецкого» и группы Soprano. Концерт Soprano состоится также с 08.00 до 08.45 на Рижском вокзале и с 16:00 до 17:00 — на Казанском. Перед выступлением коллектива мелодии военных лет прозвучат в исполнении оркестра МЧС России.. Песни Победы прозвучат на трех вокзалах Москвы. В среду, 9 мая, три вокзала в центре Москвы станут площадками для живых концертов, посвященных Дню Победы. — Главную сцену оборудуют на Белорусском вокзале, — заявили в компании «Российские железные дороги», добавив, что с 18:00 до 20:00 там выступит актер театра и кино Игорь Миркурбанов, а с 20:00 до 22:00 — «Хор Турецкого» и Soprano, женский вокальный коллектив под руководством Михаила Турецкого. С 08:05 до 08:45 группу можно будет увидеть на Рижском вокзале, а с 16:00 до 17:00 — на Казанском. За час до этого песни военных лет исполнит оркестр Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Кроме того, на вокзальных площадках планируется установить экраны с онлайн-трансляцией парада Победы и вечернего салюта, передали на официальном портале мэра и Правительства Москвы.. НА БЕЛОРУССКОМ, РИЖСКОМ И КАЗАНСКОМ ВОКЗАЛАХ ИСПОЛНЯТ ПЕСНИ О ВОЙНЕ. 9 мая на трех вокзалах Москвы прозвучат песни Великой ПобедыПеред пассажирами Белорусского, Рижского и Казанского вокзалов выступят «Хор Турецкого», группа Soprano и другие. Кроме того, на площадках установят большие экраны, где будет идти онлайн-трансляция парада Победы на Красной площади и праздничного вечернего салюта, сообщает mos.ru. С 08:05 до 08:45 на Рижском вокзале выступит женский вокальный арт-коллектив под руководством Михаила Турецкого Soprano. Перед этим (с 15:00 до 16:00) мелодии из песен военных лет здесь исполнит оркестр МЧС России.

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