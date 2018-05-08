Ещё
«Истории» Instagram станут музыкальными
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Истории» Instagram станут музыкальными 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
У пользователей Instagram появится возможность прикреплять к «историям» музыку. Если автор наложит на пост «музыкальный стикер», его подписчики услышат короткий отрывок из песни, а при желании — смогут прослушать полную версию трека в одном из стриминговых сервисов. На это указывают строчки кода, найденные в приложении для Android.
Авторы публикации смогут выбирать музыку по жанрам, настроению и трендам. Как пишет TechCrunch, стикер Search Music ("Поиск музыки") разместится рядом с наклейками, позволяющими указать текущее местоположение и упомянуть друзей.
"Музыкальные стикеры" станут возможны благодаря лицензионным соглашениями, недавно заключенным Facebook (владельцем instagram) c крупнейшими звукозаписывающими лейблами: Sony, Warner и Universal. Ранее компания была вынуждена удалять записи с музыкой из-за отсутствия авторских прав.
”К Instagram можно будет привязать карту и совершать покупки читайте также
Скорее всего, музыкой в Instagram займется сторонний сервис — как в случае с «гифками», за которые сейчас отвечает Giphy. Компания может остановиться на Spotify, с которым Facebook сотрудничает с 2011 года, либо выбрать в качестве партнера Apple, YouTube, SoundCloud или Amazon.
Вести.Ru: последние новости
Все поднялись на борт: в Португалии началось "Евровидение" Музыкальный фестиваль и рыцарские бои: подробная афиша на все выходные Он там, где нужна его музыка: маэстро Гергиеву – 65
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение30
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу31
Худшие эротические сцены в кино
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение