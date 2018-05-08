«Истории» Instagram станут музыкальными 

У пользователей Instagram появится возможность прикреплять к «историям» музыку. Если автор наложит на пост «музыкальный стикер», его подписчики услышат короткий отрывок из песни, а при желании — смогут прослушать полную версию трека в одном из стриминговых сервисов. На это указывают строчки кода, найденные в приложении для Android.
Авторы публикации смогут выбирать музыку по жанрам, настроению и трендам. Как пишет TechCrunch, стикер Search Music ("Поиск музыки") разместится рядом с наклейками, позволяющими указать текущее местоположение и упомянуть друзей.
"Музыкальные стикеры" станут возможны благодаря лицензионным соглашениями, недавно заключенным Facebook (владельцем instagram) c крупнейшими звукозаписывающими лейблами: Sony, Warner и Universal. Ранее компания была вынуждена удалять записи с музыкой из-за отсутствия авторских прав.
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Скорее всего, музыкой в Instagram займется сторонний сервис — как в случае с «гифками», за которые сейчас отвечает Giphy. Компания может остановиться на Spotify, с которым Facebook сотрудничает с 2011 года, либо выбрать в качестве партнера Apple, YouTube, SoundCloud или Amazon.