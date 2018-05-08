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Известные рок-группы могут приехать на следующий фестиваль Чайковского в Удмуртии
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Известные рок-группы могут приехать на следующий фестиваль Чайковского в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Известные рок-группы могут выступить на следующем фестивале искусств «На родине Чайковского» в Удмуртии. Об этом журналистам в понедельник, 7 мая, рассказал директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин.
Организаторы хотят расширять фестиваль и делать необычные экспериментальные проекты, как это было в этом году с диджеями из Москвы.
«К нам приезжал пианист, джазмен Евгений Борец, который сотрудничает с известными рок-группами. И у нас появилась мысль поэкспериментировать с нашим симфоническим оркестром и топовыми музыкантами рокерами, с исполнением в том числе и репертуара Петра Ильича Чайковского. Посмотрим, что из этого получится. Но я считаю, что это должно быть интересно», — сказал Фомин.
Также планируется пригласить тех артистов, которые уже принимали участие в фестивале, но с тех пор прошло много времени.
«За это время они обновились и составом, и репертуаром. Я думаю, что само время встретиться на родине Петра Ильича Чайковского и вновь обрадовать наших зрителей высококлассными концертами и музыкантами», — добавил директор филармонии.
Напомним, что фестиваль Чайковского завершился в понедельник, 7 мая, выступлением государственного симфонического оркестра Удмуртии, итальянского тубиста и вокалистов из Азербайджана и Казахстана.
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