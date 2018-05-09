В «Мариинке» пройдут спектакли и концерты ко Дню Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Серия концертов и спектаклей, приуроченных ко Дню Победы, состоится в Мариинском театре, выступления пройдут 8 и 9 мая, сообщили в пресс-службе театра.

Вечером накануне Дня Победы в Концертном зале Мариинского театра пройдет концерт «Мирная музыка военного времени». Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга под руководством Игоря Грибкова, Сцено-духовой оркестр «Мариинки» под управлением Арсения Щуплякова, а также солисты Эдуард Кипрский и Владимир Маслов исполнят эстрадные песни и танцевальные мелодии, киномузыку советских, европейских и американских композиторов.

В День Победы утром и вечером в театре будут идти балеты на музыку Дмитрия Шостаковича: балет Алексея Ратманского «Concerto DSCH» и балет Игоря Бельского «Ленинградская симфония» на музыку первой части легендарной Седьмой симфонии.

В Концертном зале Мариинского театра в этот день будут звучать песни военных лет: «Священная война», «На безымянной высоте», «В лесу прифронтовом», «Жди меня», «День победы» и другие. Концерт пройдет при участии оперной труппы театра в сопровождении Симфонического оркестра «Мариинки» под управлением Зурбека Гугкаева.

Кульминацией событий станет общедоступный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 9 мая на Поклонной горе в Москве, который начнется в 13.00 и станет завершением ХVII Московского Пасхального фестиваля. Солист — Денис Мацуев.