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В «Мариинке» пройдут спектакли и концерты, приуроченные ко Дню Победы
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В «Мариинке» пройдут спектакли и концерты, приуроченные ко Дню Победы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Серия концертов и спектаклей, приуроченных ко Дню Победы, состоится в Мариинском театре, выступления пройдут 8 и 9 мая, сообщили в пресс-службе театра.
Вечером накануне Дня Победы в Концертном зале Мариинского театра пройдет концерт «Мирная музыка военного времени». Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга под руководством Игоря Грибкова, Сцено-духовой оркестр «Мариинки» под управлением Арсения Щуплякова, а также солисты Эдуард Кипрский и Владимир Маслов исполнят эстрадные песни и танцевальные мелодии, киномузыку советских, европейских и американских композиторов.
В День Победы утром и вечером в театре будут идти балеты на музыку Дмитрия Шостаковича: балет Алексея Ратманского «Concerto DSCH» и балет Игоря Бельского «Ленинградская симфония» на музыку первой части легендарной Седьмой симфонии.
В Концертном зале Мариинского театра в этот день будут звучать песни военных лет: «Священная война», «На безымянной высоте», «В лесу прифронтовом», «Жди меня» «День победы» и другие. Концерт пройдет при участии оперной труппы театра в сопровождении Симфонического оркестра «Мариинки» под управлением Зурбека Гугкаева.
Кульминацией событий станет общедоступный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 9 мая на Поклонной горе в Москве, который начнется в 13.00 и станет завершением ХVII Московского Пасхального фестиваля. Солист — Денис Мацуев.
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