В «Мариинке» пройдут спектакли и концерты, приуроченные ко Дню Победы

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости . Серия концертов и спектаклей, приуроченных ко Дню Победы, состоится в Мариинском театре, выступления пройдут 8 и 9 мая, сообщили в пресс-службе театра.

Вечером накануне Дня Победы в Концертном зале Мариинского театра пройдет концерт «Мирная музыка военного времени». Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга под руководством Игоря Грибкова, Сцено-духовой оркестр «Мариинки» под управлением Арсения Щуплякова, а также солисты Эдуард Кипрский и Владимир Маслов исполнят эстрадные песни и танцевальные мелодии, киномузыку советских, европейских и американских композиторов.

В Концертном зале Мариинского театра в этот день будут звучать песни военных лет: «Священная война», «На безымянной высоте», «В лесу прифронтовом», «Жди меня» «День победы» и другие. Концерт пройдет при участии оперной труппы театра в сопровождении Симфонического оркестра «Мариинки» под управлением Зурбека Гугкаева.