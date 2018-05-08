Ещё
The Voice уже не тот: Кристина Агилера заявила, что никогда не вернется в «Голос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

The Voice уже не тот: Кристина Агилера заявила, что никогда не вернется в «Голос» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Кристина Агилера наконец-то порадовала поклонников новой музыкой и по этому поводу украсила обложку одного из главных музыкальных изданий мира — Billboard. В интервью Billboard Кристина рассказала не только о планах на новый альбом, но и о том периоде, когда вместе с Адамом Левином, Блейком Шелтоном и Си Ло была судьей шоу «Голос» (The Voice) — поведав ряд не слишком приятных подробностей.
В интервью Billboard Кристина категорично заявила, что в The Voice больше никогда не вернется, хотя посвященное поиску вокальных талантов шоу живее всех живых и по-прежнему пользуется популярностью:
««Голос» превратился в нечто совсем не то, на что я подписывалась в первом сезоне… Я осознала, что музыка отошла на задний план, а на первый план вышла цель снять хорошее ТВ-шоу, «выдоить» историю подраматичней… Выбирая эту сферу, я не собиралась становиться ведущей ТВ-шоу и следовать всем этим правилам… Особенно потому, что я женщина: мне говорили, что вот это носить нельзя, это говорить нельзя. И в итоге дошло до того, что единственным способом самовыражения на шоу для меня стали одежда, макияж, прическа. Это была моя единственная отдушина».
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Селин Дион записала песню для «Дэдпула 2» и представила официальный клип Ко Дню защитника Отечества: 10 лучших современных фильмов о Второй мировой войне Сериал «Острые козырьки» получит 6 и 7 сезоны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение9
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу28
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире4
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель1
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
00:45
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение