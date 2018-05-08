Воронежцы увидят Анну Нетребко в роли злодейки в опере «Леди Макбет»

13 мая в 15:00 в воронежском кинотеатре Star&Mlad в ТРЦ «Московский Проспект» снова пройдут эксклюзивные показы постановок легендарного лондонского театра «Ковент-Гарден».

На этот раз воронежцы увидят оперу «Леди Макбет» с участием мировой оперной дивы Анны Нетребко . Это спектакль Филлиды Ллойд, поставленный для Королевской оперы в 2002 году по известной трагедии Шекспира. Главную партию исполняет оперная дива из России Анна Нетребко. Кстати, это уже третье перевоплощение Нетребко в шекспировскую злодейку: ее выходу на сцену «Ковент-Гарден» предшествовало появление в роли Макбет в Баварской опере и «Метрополитан Опера».

По сюжету оперы воин Макбет сражается за короля Шотландии, но, когда ведьмы предрекают ему, что он сам станет королём, безжалостное честолюбие толкает Макбета и его жену на ужасные деяния. Убийством Макбет добывает себе корону, и его краткое и обречённое правление отличается интригами и жестокостью.

В постановке звучит оригинальная музыка Джузеппе Верди , написанная им к парижской постановке оперы «Макбет» 1865 года и включающая сложнейшую арию леди «La luce langue». Роль Макдуфа делят азербайджанский певец и муж Нетребко Юсиф Эйвазов и корейский тенор Дэвид Юнхун Ким.

Билеты уже в продаже в кассе кинотеатра и онлайн. Трансляция ведется на английском языке с английскими субтитрами.