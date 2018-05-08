Полицейские подготовили нижегородцам музыкальный сюрприз к 9 мая

Полицейский оркестр исполнил музыкальные композиции военных лет на выходе из метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Тем самым полицейские помогли прохожим окунуться в атмосферу праздника 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Многие останавливались, чтобы насладиться живой музыкой.

По словам дирижера оркестра Михаила Лапшина, «9 мая — один из любимых и важных праздников. Это возможность вспомнить близких, которые пожертвовали своими судьбами ради нашей Родины».