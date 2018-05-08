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Полицейские подготовили нижегородцам музыкальный сюрприз к 9 мая
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Полицейские подготовили нижегородцам музыкальный сюрприз к 9 мая 

Newsroom24 34 минуты назад
Фото: Newsroom24
Полицейский оркестр исполнил музыкальные композиции военных лет на выходе из метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
Тем самым полицейские помогли прохожим окунуться в атмосферу праздника 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Многие останавливались, чтобы насладиться живой музыкой.
По словам дирижера оркестра Михаила Лапшина, «9 мая — один из любимых и важных праздников. Это возможность вспомнить близких, которые пожертвовали своими судьбами ради нашей Родины».
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