Работы четырехкратного лауреата World Press Photo покажут в Москве

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Работы фотожурналиста, четырехкратного обладателя премии World Press Photo Виктора Ахломова , который ушел из жизни в прошлом году, покажут в Музее музыки в Москве, сообщает во вторник пресс-служба Союза композиторов.

"Четырнадцатого мая фотовыставкой «История Союза композиторов России в фотографиях» откроется в Москве Всероссийский фестиваль Союза композиторов", — говорится в сообщении. На открытии экспозиции в Прокофьевском зале Музея музыки со специальной программой выступит «МолОт— ансамбль» (Санкт-Петербург). Гости церемонии услышат любимые песни из популярных кинофильмов в новых аранжировках Артура Зобнина вступят в диалог с мелодиями композиторов нового поколения.

Экспозиция можно будет увидеть в Российском национальном музее музыки до 14 июня, а затем выставку покажут в Казани и Перми.