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Работы четырехкратного лауреата World Press Photo покажут в Москве
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Работы четырехкратного лауреата World Press Photo покажут в Москве 

ТАСС 10 минут назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Работы фотожурналиста, четырехкратного обладателя премии World Press Photo Виктора Ахломова, который ушел из жизни в прошлом году, покажут в Музее музыки в Москве, сообщает во вторник пресс-служба Союза композиторов.
"Четырнадцатого мая фотовыставкой «История Союза композиторов России в фотографиях» откроется в Москве Всероссийский фестиваль Союза композиторов", — говорится в сообщении. На открытии экспозиции в Прокофьевском зале Музея музыки со специальной программой выступит «МолОт— ансамбль» (Санкт-Петербург). Гости церемонии услышат любимые песни из популярных кинофильмов в новых аранжировках Артура Зобнина вступят в диалог с мелодиями композиторов нового поколения.
На фотографиях, представленных в экспозиции, запечатлены выдающиеся композиторы и артисты: Альфред Шнитке, София Губайдулина, Родион Щедрин и Майя Плисецкая и многие другие. Любимым героем фотографа был Дмитрий Шостакович. «Одна из фотографий — с репетиции Тринадцатой симфонии — стала не только одной из лучших работ Ахломова, но и, пожалуй, самым узнаваемым портретом Шостаковича», — отмечают в пресс-службе.
Экспозиция можно будет увидеть в Российском национальном музее музыки до 14 июня, а затем выставку покажут в Казани и Перми.
Виктор Ахломов родился в 1938 году в Москве. В 1960 году работы его работы были представлены на выставке молодых фотографов в Центральном доме журналиста, где на них обратил внимание глава "Известий" Алексей Аджубей. Он пригласил Ахломова на работу в воскресное приложение к газете «Неделя». Фотожурналист проработал в «Известиях» более 50 лет. Ахломов — четырехкратный лауреат престижного конкурса World Press Photo, обладатель «Золотого глаза» — высшей награды российской фотожурналистики. Фотограф ушел из жизни 15 апреля 2017 года.
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