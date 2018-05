Британцы назвали лучшую песню всех времен

Песня Эда Ширана "Perfect" стала лучшей в истории согласно рейтингу сайта Smooth radio.

Всего рейтинг включает себя 500 композиций. За песню Ширана из альбома "Divide" отдали свой голос около 30 тысяч слушателей.

Со второго по десятое места распределились так:

"A Different Corner" Джорджа Майкла

"I Will Always Love You" Уитни Хьюстон

"Thinking Out Loud" Ширана

"Dancing Queen" ABBA

"Go Your Own Way" Fleetwood Mac.