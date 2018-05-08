Оркестр нижегородской полиции дал концерт в честь Дня Победы

Оркестр нижегородской полиции дал концерт на улице около станции метров «Горьковская» сегодня, 8 мая. Выступление было приурочено к предстоящему Дню Победы. Об этом сообщает отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Нижегородской области.

Музыканты исполнили для нижегородцев композиции военных лет, которые помогли прочувствовать атмосферу праздника 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«9 мая один из любимых и важных праздников. Это возможность вспомнить близких, которые пожертвовали своими судьбами ради нашей Родины», — подчеркнул дирижер оркестра, капитан внутренней службы Михаил Лапшин

Нижегородцы тепло встретили музыкантов. Многие останавливались, чтобы насладиться выступлением, люди старшего поколения подпевали знакомые песни.

Напомним, выступления на улице перед праздниками стали для оркестра нижегородской полиции доброй традицией. Предыдущий такой концерт состоялся накануне 8 Марта.