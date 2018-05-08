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Пой, шей, фотографируй: для самарских болельщиков футбола организовали конкурс талантов
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Пой, шей, фотографируй: для самарских болельщиков футбола организовали конкурс талантов 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Правительство Самарской области наградит талантливых любителей футбола. Специально для болельщиков организаторы ЧМ-2018 запустили несколько конкурсов.
— Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо спеть короткую, не больше минуты, песню на футбольную тематику, — рассказали в департаменте информационной политики. — Вторая номинация предназначена для создателей оригинальных костюмов и фотографов.
Фотографии нужно добавить в альбом организаторов в социальной сети «Вконтакте» или на своей личной странице с хештегом #не_стесняйся_выделяйся. Тексты, видео или аудиозаписи песен — отправить на электронную почту hcsamara2018@gmail.com. Заявки на участие принимают с 7 по 31 мая.
Члены жюри выберут по 10 победителей в каждом конкурсе. Народное голосование определит обладателей призов зрительских симпатий.
Предварительные итоги станут известны на фестивале прессы 26 мая. Но полный список победителей огласят 10 июня. Они получат комплекты сувенирной продукции, возможность стать участником фестиваля болельщиков на площади Куйбышева или записать песню на профессиональной студии звукозаписи.
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