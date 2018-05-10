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Концерт ко дню рождения известного пианиста пройдет в районе
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Концерт ко дню рождения известного пианиста пройдет в районе 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Методисты Дома-музея имени Александра Скрябина приглашают москвичей и гостей столицы на музыкальный концерт, посвященный 117-летию со дня рождения известного советского пианиста Владимира Софроницкого. Мероприятие состоится 10 мая.
— Во время творческого вечера прозвучат произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Иоганна Себастьяна Баха, — рассказали организаторы концерта.
Для собравшихся сыграет ученица Владимира Софроницкого, профессор Московской консерватории, Ольга Жукова. Она расскажет слушателям, чему ее научил прославленный музыкант, и поделится воспоминаниями о нем.
Владимир Софроницкий — заслуженный деятель искусств, обладатель ордена Ленина. Особую популярность музыкант приобрел в 50-е годы XX столетия после серии концертов, посвященных юбилеям Фредерика Шопена и Франца Шуберта.
Всех заинтересовавшихся музыкальным концертом ждут по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.
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