Концерт ко дню рождения известного пианиста пройдет в районе 

Методисты Дома-музея имени Александра Скрябина приглашают москвичей и гостей столицы на музыкальный концерт, посвященный 117-летию со дня рождения известного советского пианиста Владимира Софроницкого. Мероприятие состоится 10 мая.
— Во время творческого вечера прозвучат произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Иоганна Себастьяна Баха, — рассказали организаторы концерта.
Для собравшихся сыграет ученица Владимира Софроницкого, профессор Московской консерватории, Ольга Жукова. Она расскажет слушателям, чему ее научил прославленный музыкант, и поделится воспоминаниями о нем.
Владимир Софроницкий — заслуженный деятель искусств, обладатель ордена Ленина. Особую популярность музыкант приобрел в 50-е годы XX столетия после серии концертов, посвященных юбилеям Фредерика Шопена и Франца Шуберта.
Всех заинтересовавшихся музыкальным концертом ждут по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.