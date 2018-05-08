В Богородском состоялся фестиваль «Мы помним»

В школе №362 района Богородское прошел фестиваль военно-патриотической песни.

Учащиеся всех классов школы №362 в преддверии майских праздников приняли участие в фестивале военно-патриотической песни «Мы помним», который был посвящен приближающемуся празднику Дню Победы.

В рамках фестиваля, который длился два дня, школьники исполнили песни военных лет, песни современных авторов о войне, о подвигах, и было в этих песнях все: горечь отступлений в первые месяцы войны и радость возвращения к своим, картины жизни солдат, рассказы о боевых подвигах. Песни были разные: лирические, грустные, задорные, но в каждой из них прозвучала гордость за Россию, уважение и поклонение нашим героям… тем, кто ушел… тем, кто рядом с нами.

Равнодушных в зале не было, а выступления всех участников прошли ярко и на одном дыхании. По мнению гостей фестиваля, музыкальные композиции каждого тронули до глубины души.