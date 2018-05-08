Песни о войне прозвучали в библиотеке на Ташкентской

На протяжении многих лет 9 Мая остаётся самым душевным и трогательным праздничным днём. В день Победы каждый из нас особенно ярко чувствует гордость за свою страну. В программе праздничного концерта «Музыка нашей победы» в библиотеке № 110 района Выхино-Жулебино прозвучали до боли знакомые песни и стихи о войне.

— Хочется поблагодарить наших артистов-Мельникову Татьяну, Смородинова Александра, Делинцеву Наталью, Пономареву Ольгу за их трогательное выступление, — отметил сотрудник библиотеки.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: ул. Ташкентская дом 18, корп. 1. (нд)