В Волгограде состоялась премьера симфонической поэмы «Остаётся лишь свет»

В Волгограде в Центральном концертном зале состоялась премьера симфонической поэмы «Остаётся лишь свет», написанная известным петербургским композитором Игорем Воробьёвым

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, произведение исполнил Волгоградский академический симфонический оркестр. Кроме произведения Воробьева музыканты сыграли сочинения отечественных классиков, созданные в годы Великой Отечественной войны — симфонию-балладу Николая Мясковского, концерт для колоратурного сопрано и оркестра Рейнгольда Глиера и 9-я симфонию Дмитрия Шостаковича

Зрители остались довольны концертом. «Папа говорил, что именно музыка помогла ему живым с войны вернуться, — отмечает Дитя Сталинграда Лилия Коновалова. — Он у меня сначала Сталинградский тракторный завод строил, потом его защищал, а потом работал на нём. И всегда — с песней». «Музыку мы с мужем очень любим, особенно военных лет, ведь это наша юность, — поделились впечатлениями супруги Виноградовы. Они живут в браке уже 72 года. — Спасибо тем, кто организовал концерт».