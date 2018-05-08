Документальный фильм о «тяжёлой» музыке Приморья представят 30 мая

Его закончили снимать летом 2017 года.

Премьерный показ документального фильма «ПроМетал. Тёмная сторона» пройдет во владивостокском кинотеатре «Нептун» 30 мая, сообщает VladNews.

Продолжительность картины составит два часа.

Съемки документального фильма были завершены в июле 2017 года. Картиной, посвященной «тяжелой» музыке Приморского края, занималась команда Video Garage Films.

Ранее сообщалось, что основной сюжетной линией станет история некоего музыканта, разбавленная концертными записями, снятыми на фестивалях, старыми архивными записями известных в Приморье групп, таких как Zerokarma, Todesgeist, The Stranger и др., а также интервью с людьми, которые внесли большой вклад в развитие тяжелой музыкальной сцены. Из фильма зритель узнает, как зарождались метал-стили в Приморском крае, что поменялось в мировоззрении относительно тяжелой музыки, а также то, как проводятся репетиции, выступления, запись и мастеринг треков.