Ещё
Кларнетная музыка прозвучит в музе имени Александра Скрябина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кларнетная музыка прозвучит в музе имени Александра Скрябина 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Арбатские Вести
Сотрудники музея имени Александра Скрябина приглашают 11 мая на концерт «Кларнет сквозь призму XX века».
— Перед гостями выступят кларнетистка Дарья Вершинина и пианистка Екатерина Иванова. Они исполнят фрагменты из сочинений композиторов Карла Амадеуса Хартмана, Мариуса Константа и Александра фон Цемлинского, — прокомментировали событие в музее.
Добавим, что все произведения, которые прозвучат в этот день, были созданы в прошлом столетии, что позволит гостям вечера понять, какое место отводили кларнету в академической музыке XX века.
Вход платный.
Гостей ждут в 19:00 по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Студенты музыкального училища выступят на концерте в районе Концерт камерной музыки организует Дом-музей Скрябина Восьмая лекция цикла об истории искусств пройдет в Доме Гоголя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение34
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали16
Худшие эротические сцены в кино
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу40
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение