Кларнетная музыка прозвучит в музе имени Александра Скрябина

Сотрудники музея имени Александра Скрябина приглашают 11 мая на концерт «Кларнет сквозь призму XX века».

— Перед гостями выступят кларнетистка Дарья Вершинина и пианистка Екатерина Иванова . Они исполнят фрагменты из сочинений композиторов Карла Амадеуса Хартмана, Мариуса Константа и Александра фон Цемлинского, — прокомментировали событие в музее.

Добавим, что все произведения, которые прозвучат в этот день, были созданы в прошлом столетии, что позволит гостям вечера понять, какое место отводили кларнету в академической музыке XX века.

Вход платный.

Гостей ждут в 19:00 по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.