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III Межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Пасха над Волгой» прошел в Самаре
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III Межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Пасха над Волгой» прошел в Самаре 

ТРК Губерния 55 минут назад
Вокальное мастерство, обмен творческим опытом и духовное воспитание молодежи. В Самаре в третий раз прошел Межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Пасха над Волгой». По традиции его участниками стали профессиональные и любительские вокальные коллективы, фольклорные ансамбли, студенческие хоры светских музыкальных и духовных учебных заведений.
"Здесь не только духовные коллективы, но и светские, ведь русская душа всегда пела, и если она это прекращала делать, то начинала пить, вот этого нельзя допустить. Мы уже испытали эту трагедию. Если мы не будем заниматься воспитанием наших детей, то завтра получим тот богооставленный, опущенный народ, который забудет свою историю, традиции и культуру», — уверен митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.
Межрегиональный фестиваль в этом году посвятили 25-летнему служению владыки Сергия на Самарской кафедре. За четверть века число храмов в губернии выросло с 92 до 700, а количество священнослужителей превысило тысячу. Около 17 тысяч детей бесплатно занимаются в кружках духовно-просветительских центров, открытых по инициативе митрополита.
Пока «Пасха над Волгой» имеет фестивальный формат: все коллективы получают на память дипломы и символичный «оскар» фестиваля. Но организаторы не исключают, что уже в следующем году добавится и конкурсная составляющая.
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