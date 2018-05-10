Букмекеры назвали фаворитов «Евровидения»

Букмекеры назвали представительницу Кипра Элени Форейре главным претендентом на победу в песенном конкурсе "Евровидение-2018". Такие данные опубликованы на сайте eurovisionworld.com.

Также в тройку лидеров, по их мнению, войдут Александр Рыбак из Норвегии и певица Нетта Барзилай из Израиля.

8 мая жюри и зрители назвали первую десятку финалистов "Евровидения". За победу будут бороться представители Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии ( Элина Нечаева ), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О’Шонесси).