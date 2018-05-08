Во Дворце творчества Хорошево-Мневников с отчетным концертом выступит театр танца «Интрига»

В большом зале Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» 19 мая пройдет отчетный сольный концерт театра танца «Интрига». В нем примут участие около 200 маленьких и взрослых артистов театра.

— Коллектив работает в жанре современной и эстрадной хореографии. В репертуаре театра — хореографические миниатюры в стиле бродвейский джаз, фолк-модерн, свободная пластика, лирикал джаз, хип-хоп, а также детская хореография, — отметили в пресс-службе ДТДиМ «Хорошево».

Начало концерта в 18.00. Вход по пригласительным билетам. Адрес: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1. Справки по телефонам: 8 (499) 192-91-72, 8 (499) 192-20-17.