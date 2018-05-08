Приз вручали Варвара и Пригожин: пермский хор «Млада» занял второе место на международном конкурсе

Участники пермского хора «Млада» заняли второе место на конкурсе «Московская весна a capella» в номинации «Большая вокальная группа». Певцы выступали на площадях, в парке Зарядье и даже в метро. Призом за второе место стал сертификат на 1,2 миллиона рублей.

— Хотя это был настоящий марафон, мы не чувствуем усталости, мы полны сил и вдохновения работать над исполнительским мастерством и петь для зрителя, — рассказали участники «Млады». — Выступления на открытых площадках — это всегда особое чувство, когда перед тобой танцующая и подпевающая площадь! Непривычные концертные условия научили нас ещё больше и внимательнее слушать друг друга, а чувство партнёра и ансамбля достигли новой глубины. Многие зрители приходили слушать нашу программу повторно. Они давали огромную поддержку, подходили после выступлений.

Все очень открыто, свободно, настоящий праздник музыки и общения. Дважды коллектив выступил в самом сердце Москвы — на площади Революции, что находится рядом с Кремлём, прямо напротив Большого театра. Свой приз участники получали из рук певицы Варвары и продюсера Иосифа Пригожина.

Летом пермские певцы отправятся на фестиваль «Уральская ночь музыки».