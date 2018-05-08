В Санкт-Петербурге пройдет международный фестиваль новой музыки

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости . Центр современной академической музыки «reMusic.org» объявляет о проведении V Санкт-Петербургского международного фестиваля новой музыки, который пройдет с 21 по 25 мая, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Концерты фестиваля состоятся на различных площадках Санкт-Петербурга, в числе которых Концертный зал Мариинского театра, Новая сцена «Александринки», Анненкирхе, мастерская Аникушина и другие.

Новая музыка

Фестиваль будет проходить в сезон знаменитых белых ночей и представит концерты с участием известных коллективов, специализирующихся на исполнении новой музыки из Франции, Швейцарии, Польши, России, Бельгии.

Также в рамках фестиваля состоится концерт экспериментальной импровизации и электроакустики в исполнении швейцарского дуэта Джока Ланца (электроника) и Йонаса Кохера (аккордеон) и российских музыкантов. Главными гостями фестиваля станут Гари Бергер (Швейцария), Клод Ледукс (Бельгия) и Франк Бедроссян (Франция).

Ежегодно особое внимание уделяется премьерным работам российских композиторов, чьи сочинения прозвучат на форуме и в этом году.

Формат фестиваля предполагает не только концерты, но и образовательную программу: мастер-классы, презентации, научные конференции, лекции и творческие встречи с композиторами.

Также в рамках музыкального форума пройдет финал Третьего международного конкурса по композиции имени Сергея Слонимского , в котором прозвучат новые сочинения победителей конкурса в исполнении ансамбля «Галерея актуальной музыки».

Русско-французская программа

Отдельное место в этом году занимает русско-французская программа. При поддержке Французского института в фестивале примут участие два легендарных коллектива — Ensemble Intercontemporain, основанный французским композитором и дирижером Пьером Булезом , который выступит на открытии фестиваля в Концертном зале Мариинского театра и представит премьеры российских, французских и швейцарских композиторов. А также Ensemble 2e2m, который завершит форум на Новой сцене Александринского театра.

Под руководством Пьера Рулье ансамбль представит новый проект «Родина и Родина», куда войдут сочинения русских композиторов, эмигрантов после революции 1917 года во Францию и новые работы современных российских композиторов, посвященные русским эмигрантам.