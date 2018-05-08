25/17 в гостях у Маргулиса

Каждую субботу у телезрителей НТВ есть возможность побывать на «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису придет группа «25/17».

«25/17» — российская музыкальная группа, основанная омскими музыкантами Андреем Позднуховым (« Бледным ») и Антоном Завьяловым («Ант»). Участие музыкантов в закрытом концерте — настоящий подарок для любителей российского рока. На «Квартирнике» они исполнят лучшие песни специально для телезрителей НТВ.

Лидеры группы озвучат малоизвестные факты о своих прежних профессиях. Вы представляете, Андрей Бледный успешно строил педагогическую карьеру! Его уроки изобразительного искусства славились безукоризненной дисциплиной. А Андрей Позднухов был агроэкологом и увлекался фольклором…

Хозяин «Квартирника» выяснит, как Андрей и Антон поняли, что стали известны. Пользуются ли они привилегиями своей популярности, и в чем это выражается. А еще гости программы расскажут, кто из больших звезд отечественной музыки им помогал, что два фронтмена делают, чтобы не ссориться, и чем закончилась попытка музыкантов выкладывать каждый день по новому видеоролику в социальные сети.

— Для меня, «25/17» — открытие, я ранее не особо вдавался в то, что они исполняют, и если где на радио звучали их песни, тут же переключал на какую-нибудь другую станцию, мне стыдно, каюсь! Прозрел тоже неожиданно, кто-то из моих друзей преподнес последний блинчик этой группы, я послушал и понял-надо их показать народу, тем более, что наши молодые группы (хотя какие они молодые) не особо запариваются своим посещением федеральных каналов! — рассказывает Евгений Маргулис. — Сказано-сделано, я пригласил, они меня не послали, и поэтому у нас всех как всегда получилось! Услушайтесь на здоровье, мы-этого достойны!

И конечно, этот концерт не обойдется без сюрпризов: послушать выступления и узнать побольше о «25/17» придут участники международного вокального конкурса «Ты супер!».

Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с группой «25/17» в субботу 12 мая в 00:15.

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