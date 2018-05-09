«Портреты композиторов»: классика — даже для малышей

Майский концерт авторского абонемента главного дирижера театра имени Натальи Сац Алевтины Иоффе посвящен музыкальному диалогу между Востоком и Западом.

— Вы услышите, какое влияние музыка Западной Европы оказала на становление и развитие музыки Восточной Европы и Америки, какое взаимное влияние композиторы разных стран и традиций оказывали друг на друга и каким образом культуры разных континентов вдохновляли гениев на создание музыкальных шедевров! — рассказывает Алевтина Иоффе.

На концерте 10 мая прозвучат сочинения Эмиля Дельтура, Людвига ван Бетховена, Мориса Равеля, Франсуа Борна и Руперто Чапи, в которых сольные партии исполнят артистка оперной труппы Театра Сац Мария Чудовская (меццо-сопрано) и артисты оркестра театра Сергей Сучков (флейта), Дарья Суворова (скрипка) и Анна Антонова (арфа). А первый фортепианный концерт Бетховена с оркестром театра исполнит ученица Центральной музыкальной школы София Душина.

Декорациями концерта станут видео-инсталляции художника Марии Степановой . За дирижерским пультом оркестра Театра Сац — главный дирижер театра Алевтина Иоффе.

Абонемент «Портреты композиторов» проводится в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац уже пятый сезон. И пятый год на камерных концертах музыканты и артисты театра под руководством автора и вдохновителя абонемента Алевтины Иоффе знакомят юных слушателей и меломанов с шедеврами инструментальной и вокальной музыки, продолжая традиции, заложенные основателем театра Наталией Сац, которая не только с помощью спектаклей, но и на тематических просветительских концертах и лекциях знакомила зрителей с великим наследием музыкальной культуры.