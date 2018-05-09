Ещё
«Портреты композиторов»: классика — даже для малышей
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Портреты композиторов»: классика — даже для малышей 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
На концерте 10 мая прозвучат сочинения Эмиля Дельтура, Людвига ван Бетховена, Мориса Равеля, Франсуа Борна и Руперто Чапи, в которых сольные партии исполнят артистка оперной труппы Театра Сац Мария Чудовская (меццо-сопрано) и артисты оркестра театра Сергей Сучков (флейта), Дарья Суворова (скрипка) и Анна Антонова (арфа).
Майский концерт авторского абонемента главного дирижера театра имени Натальи Сац Алевтины Иоффе посвящен музыкальному диалогу между Востоком и Западом.
— Вы услышите, какое влияние музыка Западной Европы оказала на становление и развитие музыки Восточной Европы и Америки, какое взаимное влияние композиторы разных стран и традиций оказывали друг на друга и каким образом культуры разных континентов вдохновляли гениев на создание музыкальных шедевров! — рассказывает Алевтина Иоффе.
На концерте 10 мая прозвучат сочинения Эмиля Дельтура, Людвига ван Бетховена, Мориса Равеля, Франсуа Борна и Руперто Чапи, в которых сольные партии исполнят артистка оперной труппы Театра Сац Мария Чудовская (меццо-сопрано) и артисты оркестра театра Сергей Сучков (флейта), Дарья Суворова (скрипка) и Анна Антонова (арфа). А первый фортепианный концерт Бетховена с оркестром театра исполнит ученица Центральной музыкальной школы София Душина.
Декорациями концерта станут видео-инсталляции художника Марии Степановой. За дирижерским пультом оркестра Театра Сац — главный дирижер театра Алевтина Иоффе.
Абонемент «Портреты композиторов» проводится в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац уже пятый сезон. И пятый год на камерных концертах музыканты и артисты театра под руководством автора и вдохновителя абонемента Алевтины Иоффе знакомят юных слушателей и меломанов с шедеврами инструментальной и вокальной музыки, продолжая традиции, заложенные основателем театра Наталией Сац, которая не только с помощью спектаклей, но и на тематических просветительских концертах и лекциях знакомила зрителей с великим наследием музыкальной культуры.
Вечерняя Москва: последние новости
25/17 в гостях у Маргулиса Елена Ваенга: «Делаю все, чтобы за этот концерт мне не было стыдно» Артур Гаспарян: Не стоит каждый год надеяться на первое место в конкурсе «Евровидение»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как распознать в шаурме кошачье мясо50
Американские фильмы запретили к показу 9 мая17
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение45
Худшие эротические сцены в кино
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали19
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение