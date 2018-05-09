На Каннском кинофестивале пройдет премьера фильма Серебренникова «Лето»

Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк».

Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум , музыкант Рома Зверь. Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.

В российский прокат картина выйдет 7 июня в более чем 400 кинозалах.

Худрук столичного театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников помещен под домашний арест по делу о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Фильм «Лето» режиссер смонтировал дома.