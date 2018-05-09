Финалисты «Евровидения» рассказали о впечатлениях

Первые финалисты международного песенного конкурса "Евровидение", среди которых участники из Австрии, Израиля, Ирландии, Эстонии поделились своими впечатлениями об успехе на полуфинале и рассказали о значении своих песен.

Португалия в этом году впервые принимает "Евровидение". Первый полуфинал международного конкурса состоялся во вторник на лиссабонской арене Altice, его трансляция велась на официальном YouTube-канале конкурса. На сцену вышли представители 19 стран, но лишь десять из них продолжат борьбу в финале, который состоится уже в эту субботу. Наибольшую поддержку зрителей и жюри получили представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии, Литвы.

Настоящие эмоции

Перед объявлением результатов ведущие предупредили, что объявят участников в случайном порядке. Оказаться первым повезло представителю Австрии Цезарю Сэмптону, который исполнил песню Nobody but you. На пресс-конференции он признался, что даже не успел понять, что произошло — слишком сильны были эмоции от выступления перед аудиторией конкурса. "Со сцены открывается самый лучший вид", — отметил Сэмптон, чьи слова приводятся на официальном сайте смотра.

А вот певице из Финляндии Сааре Альто пришлось понервничать — ее имя прозвучало в числе последних, когда надежды на первую победу оставалось все меньше. "Я ждала этого последние двадцать лет. Это моя сама большая мечта. И как только мое имя назвали, я закричала громче, чем когда-либо", — поделилась впечатлениями Альто. На конкурсе она выступает с композицией Monsters.

Признания со сцены

Некоторые из конкурсантов не побоялись признаться в своих чувствах на весь мир: так, Ева Засимаускайте из Литвы посвятила песню When We're Old своему супругу, с которым они идут бок о бок уже восемь лет, а Юджин Бушпепа из Албании своей песней Mall обратился не только к своим близким, но и ко всему албанскому народу.

Готовы рисковать

Певица Элени Форейра на "Евровидении" представляет Кипр — в первом полуфинале ей выпала честь закрывать концерт. Она призналась, что чувствует огромную ответственность и надеется сделать то, чего не удавалось участникам прошлых лет: до этого страна никогда не занимала в конкурсе выше пятого места. "Я собираюсь рискнуть и сотворить историю. Но если не получится, я все равно буду очень счастлива", — сказала артистка.

На риск готов идти и исполнитель из Чехии Миколас Джозеф. Изначально в своем зажигательном номере на песню Lie to me он выполнял сложные танцевальные трюки, но на первой же репетиции неудачно упал и повредил спину. В полуфинале ему пришлось вести себя на сцене довольно сдержанно, но он обещал подумать над тем, чтобы в финале удивить поклонников смотра. "Мне советуют этого не делать, но я репетировал пять месяцев!" — посетовал Джозеф.

Важные темы

Одной из фавориток конкурса многие называют исполнительницу из Израиля Нетту. Ее песня Toy пользуется невероятным успехом — официальный клип этой композиции уже набрал более 19 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале смотра, обогнав ролики всех остальных участников. Но за легкомысленным мотивом скрывается важный посыл, обращенный к каждому, кто когда-либо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе.

"Все, через что мне пришлось пройти, сделало меня сильнее. Но мне бы хотелось, чтобы травли не было. Она разрушает человеческие жизни. У меня замечательные родители, которые поддерживают мою мечту, но многим людям нечем бороться с этой несправедливостью. Я люблю себя и люблю людей", — сказала Нетта.

Номер представителя Ирландии Райана О'Шоннеси, который выступает вызвал у прессы вопросы: его композицию Together сопровождает танец в исполнении двух мужчин. По словам певца, он хотел показать людям, что любовь не имеет границ.

"Мне кажется, это очень важно, потому что даже в этой комнате не все столь лояльны… Я горжусь тем, что привлёк внимание к теме", — заявил он.