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Будьте внимательны, выбирая маршрут: площадь Минина закрыли почти на 3 месяца
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Будьте внимательны, выбирая маршрут: площадь Минина закрыли почти на 3 месяца 

nn.ru 24 минуты назад
Фото: nn.ru
Сегодня утром площадь Минина оказалась уже перекрыта.
Вчера мы писали, что в связи с подготовкой к проведению Фестиваля болельщиков FIFA-2018 в Нижнем Новгороде с полуночи 10 мая 2018 года до полуночи 1 августа 2018 года изменятся маршруты общественного транспорта. Часть площади Минина и Пожарского, которая ближе к памятнику Чкалова и Георгиевскому съезду, будет перекрыта.
По участку дороги у Дмитриевской башни транспорт будет ходить как обычно.
Движение общественного транспорта № 19, 45, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, который следует от Зеленского съезда в сторону площади Сенной, организуют по улицам Варварской, Пискунова, Минина — дальше по маршрутам. В обратном направлении поедут также по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского и по своим маршрутам.
Автобусы № 40, 74, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, следующие от площади Свободы в направлении площади Сенной, будут ездить по улицам Варварской, Пискунова, Минина — затем по маршрутам. В обратном направлении будут ходить по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского — затем по собственным маршрутам.
Автобус № Т-31, который идёт от площади Сенной в сторону площади Минина и Пожарского, будет ездить по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского. В обратном направлении также по улицам Варварской, Пискунова, Минина и потом по своему маршруту.
Автобусы № 1, 68, Т-4, Т-31 будут разворачиваться на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большой Покровской.
Для многих маршрутов, которые следуют в сторону площади Сенной, введут временную остановку в районе универсама «Нижегородский». Она будет предназначена для автобусов № 19, 40, 45, 52, 74, 90, Т‑24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-60, Т-69, Т-85, Т-90, Т-97, Т-98.
Троллейбусам № 9, 13, 17, 31 сократят путь следования до площади Свободы.
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