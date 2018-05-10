В Нижнем Новгороде из-за ЧМ меняется схема работы общественного транспорта

В Нижнем Новгороде из-за подготовки к ЧМ изменилась схема работы общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ближайшие три месяца автобусы маршрутов №№19, 45, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90 будут курсировать по улицам Варварской, Пискунова, Минина и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского и далее — по маршрутам.

Пассажиров автобусов №№40, 74, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98 т повезут по улицам Варварской, Пискунова, Минина и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского и далее — по маршрутам.

Маршрут №Т-31 проложили по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского. В обратном направлении — по улицам Варварской, Пискунова, Минина и далее — по маршруту.

Автобусы маршрутов №№1, 68, Т-4, Т-31 теперь будут разворачиваться на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большой Покровской, а троллейбусы маршрутов №№9, 13, 17, 31 конечную остановку будут делать на площади Свободы.

Для автобусов маршрутов №№19, 40, 45, 52, 74, 90, Т‑24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-60, Т-69, Т-85, Т-90, Т-97, Т-98, следующих в направлении площади Сенной, будет введена временная остановка в районе универсама «Нижегородский».

Эти ограничения будут действовать до 1 августа.