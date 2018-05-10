Ещё
В Нижнем Новгороде из-за ЧМ меняется схема работы общественного транспорта
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нижнем Новгороде из-за ЧМ меняется схема работы общественного транспорта 

АиФ Нижний Новгород 56 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде из-за подготовки к ЧМ изменилась схема работы общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ближайшие три месяца автобусы маршрутов №№19, 45, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90 будут курсировать по улицам Варварской, Пискунова, Минина и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского и далее — по маршрутам.
Пассажиров автобусов №№40, 74, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98 т повезут по улицам Варварской, Пискунова, Минина и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского и далее — по маршрутам.
Маршрут №Т-31 проложили по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского. В обратном направлении — по улицам Варварской, Пискунова, Минина и далее — по маршруту.
Автобусы маршрутов №№1, 68, Т-4, Т-31 теперь будут разворачиваться на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большой Покровской, а троллейбусы маршрутов №№9, 13, 17, 31 конечную остановку будут делать на площади Свободы.
Для автобусов маршрутов №№19, 40, 45, 52, 74, 90, Т‑24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-60, Т-69, Т-85, Т-90, Т-97, Т-98, следующих в направлении площади Сенной, будет введена временная остановка в районе универсама «Нижегородский».
Эти ограничения будут действовать до 1 августа.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
На открытии XV Сахаровского фестиваля выступит пианист Михаил Плетнев Депутаты городской Думы приняли участие в праздновании Дня Победы Мал, да удал. К чему может привести укус клеща
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
У Любови Толкалиной начался страстный роман30
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
На Самойлову набросились зрители44
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
04:14
Тим Рот и Курт Рассел вновь снимутся у Тарантино
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение